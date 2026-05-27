Выставка Семена Чуйкова в Третьяковской Галерее

Государственная Третьяковская галерея и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляют выставку «Наследие эпохи. Семен Чуйков». Эта экспозиция продолжает международный музейно-выставочный цикл РОСИЗО, посвящённый творчеству художников, которые во многом определили развитие национальных школ живописи в бывших советских республиках.

О Семене Чуйкове

Семен Чуйков — легендарный советский живописец, лауреат множества государственных премий и основоположник современного киргизского изобразительного искусства. Хотя последние годы жизни он провёл в Москве, его любовь к родной Киргизии оставалась с ним всегда. Природа и простая красота родного края вдохновляли Чуйкова и стали источником его творческой поэзии.

Экспозиция

На выставке «Наследие эпохи. Семен Чуйков» представлены работы, охватывающие разные периоды жизни художника. Среди экспонатов такие знаменитые картины, как:

«Дочь Советской Киргизии»

«Вид на долину с гор»

«Рим. Площадь Трастевере»

«Живая вода»

«Мальчик с рыбой»

«Дочь чабана»

«Утро»

«В пути»

«Прикосновение к вечности»

Эскиз картины «Токтогул среди народа»

Выставка осуществляется в сотрудничестве с Кыргызским национальным музеем изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Она проходит на Кадашёвской набережной, 12, на 1 этаже.