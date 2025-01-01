Меню
Насильно мил не будешь
Киноафиша Насильно мил не будешь

Спектакль Насильно мил не будешь

16+
Продолжительность 130 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия об отношениях «Насильно мил не будешь»

«Насильно мил не будешь» — это комедия о том, как сложно быть в отношениях. История рассказывает о жизни молодой женщины Джанет Хастингс, которая строит карьеру в большом городе.

Режиссура и актеры

Режиссером спектакля выступает Людмила Лосева. В ролях можно увидеть талантливых актеров: Ольгу Волкову, Елену Проклову, Эльвир Болгову, Макара Запорожского и других.

Почему стоит посетить?

Спектакль предлагает уникальную возможность увидеть, как Джанет преодолевает обстоятельства на пути к успеху и ищет свой жизненный путь. Ожидайте необычные повороты сюжета и шутки, способные заставить смеяться до слез.

Музыка и декорации

Не менее интересны и сами элементы постановки — зрителей ожидает запоминающаяся музыка и оригинальные декорации.

Кому интересен спектакль?

Спектакль будет особенно интересен любителям театра, которые увлечены историями о сильных женщинах и их борьбе за успех.

