Насильно мил не будешь
Билеты от 1500₽
Насильно мил не будешь

Спектакль Насильно мил не будешь

16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Елена Проклова, Анатолий Журавлев, звезды театра и кино в остроумной комедии по мотивам рассказа В. Вебера

Приглашаем вас на остроумную комедию по мотивам рассказа В. Вебера, где визуализация играет ключевую роль в повествовании. На этот раз зрители погрузятся в захватывающий мир независимой молодой женщины Джанет Хастингс.

Сюжет

Джанет живет в центре большого города и строит карьеру, не задумываясь о своей личной жизни. Все меняется, когда на пороге её квартиры неожиданно появляется незнакомец — посыльный экстравагантной тёти Марты. Он доставляет Джанет мужчину в бессознательном состоянии.

Что дальше?

Спектакль задает важные вопросы: чем обернется отчаянная попытка выдать убежденную холостячку замуж? И на что способна настоящая любовь? Эти темы будут раскрыты через яркие танцевально-музыкальные номера, которые станут изюминкой представления.

Интересные факты

  • Спектакль сочетает элементы комедии и драмы, что делает его особенно интересным для широкой аудитории.
  • В основе постановки лежат не только литературные мотивы, но и оригинальные хореографические решения.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит вас задуматься о любви и жизни в большом городе!

Режиссер
Людмила Лосева
В ролях
Елена Проклова
Елена Проклова
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Максим Радугин
Максим Радугин
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Макар Запорожский
Макар Запорожский

Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽

