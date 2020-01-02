Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наши жены
Киноафиша Наши жены

Спектакль Наши жены

18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия Эрика Ассусса на сцене театра имени Акимова

Три друга собираются за покерным столом провести вечер в привычной мужской компании: разговоры о жизни, женах и работе, игра и простой ужин. Всё идёт как обычно, пока не появляется один из них с ошеломляющим признанием: «Я убил Эстель!» Этот неожиданный поворот нарушает привычный ход дружеской встречи и ставит героев перед сложным выбором. Что будет важнее — дружба или справедливость? Как поступить, когда всё на кону?

Эта история, пропитанная парижским юмором, заставляет задуматься о роли жён в жизни мужчин. Кто они? Загадочные спутницы жизни, верные подруги или непростые соперницы? Комедия современного французского драматурга Эрика Ассуса поднимает вопросы, близкие каждому: что значит супружеская верность, каково место любви в жизни, и насколько крепкой может быть дружба в самых неожиданных обстоятельствах.

Французский шарм и театральная интрига

Ассусс искусно сочетает легкость и ироничность французской комедии с глубокой психологической интригой. Зрители вместе с героями погружаются в обсуждение семейных ценностей, любви и привязанности, задаваясь вопросом: насколько крепкими могут быть отношения, когда под угрозой стоит всё? Спектакль умело балансирует между юмором и серьёзными темами, делая его легким для восприятия, но оставляющим глубокие размышления после просмотра.

Неожиданные сюжетные повороты и тонкие диалоги создают напряжённую атмосферу, которая позволяет заново взглянуть на вопросы о дружбе и браке.

Режиссер
Валерий Саркисов
В ролях
Сергей Кузнецов
Дмитрий Лебедев
Сергей Романюк
Ирина Сотикова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Обыкновенная история
16+
Драма
Обыкновенная история
30 октября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
16+
Интерактивный Иммерсивный
Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
16 августа в 13:00 Дом Достоевского
от 1199 ₽
Ограбление в полночь, или Счастье в сейфе
16+
Комедия Музыка
Ограбление в полночь, или Счастье в сейфе
30 сентября в 19:00 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше