Скоро в прокате «Пропасть» 1
Наши жёны
Спектакль Наши жёны

16+


По данным последних социологических исследований 74% мужчин и 82% женщин хоть раз в жизни мечтали убить свою вторую половинку. В чём секрет супружеского счастья? Что прочнее — мужская дружба или взаимоотношения с жёнами? Устоят ли Поль, Макс и Симон под напором любимых женщин? А может быть, иногда важно просто поговорить по душам? Эта невероятно смешная, умная и трогательная комедия не сходит со сцен театров Парижа уже восемь лет. Трое друзей детства по традиции встречаются раз в неделю поиграть в покер, и в один из таких обычных и привычных вечеров события разворачиваются самым невероятным образом. Старые добрые друзья неожиданно оказываются перед сложнейшим выбором, который не только грозит положить конец этой тридцатилетней дружбе, но и может привлечь внимание уголовной полиции. Спектакль идёт одним антрактом.

