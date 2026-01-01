Спектакль «Наши жёны» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи состоится спектакль по пьесе Эрика Ассуса. В центре истории — три закадычных друга, которые регулярно собираются за карточной игрой и обсуждением сплетен. Однако однажды встреча принимает неожиданный поворот: один из мужчин заявляет, что убил свою жену.

Пьеса полна иронии, юмора и неожиданных развязок. В постановке принимают участие известные артисты:

Андрей Чернышов

Дмитрий Фрид

Алексей Гришин

Надежда Тегунова

Сюжет и особенности

«Наши жёны» — это почти детективная история о мужской дружбе, супружестве и верности. Трое друзей много лет проводят время вместе, наливая по бокалу и рассказывая истории о женщинах. Но мир дружбы внезапно рушится, когда один из них заявляет, что совершил преступление. Наступает момент выбора: поддержать друга или отвернуться от него.

Пьеса Эрика Ассуса пользуется большой популярностью на парижских сценах, ее играют такие мэтры, как Жан Рено, Даниэль Отей и Ришар Берри. Режиссёр этой постановки в стиле оригинала смог сохранить французский шарм и псизологизм, привнося в него свое видение.

Продолжительность

Спектакль продлится 2 часа с антрактом.

Не упустите возможность насладиться этой увлекательной историей о дружбе и верности в исполнении ярких театральных звёзд!