Спектакль Наши жёны

Комедия «Наши жёны» во Дворце Белосельских-Белозерских

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится спектакль по пьесе Алексея Серова «Наши жёны». В главных ролях — Сергей Барковский, Андрей Шимко и Сергей Магиленич. Эта комедия предоставляет зрителю шанс увидеть, как три друга детства сталкиваются с непростым выбором.

Каждую неделю они собираются за игрой в покер, но в этот раз их встреча оборачивается настоящей проверкой дружбы. Сюжет спектакля заставляет задаться вопросом: что важнее — отношения между близкими людьми или желание скрыть правду от стражей порядка?

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит комедии с острыми социальными темами и многогранными персонажами, способными вызвать как смех, так и размышления. Не упустите возможность насладиться этой динамичной и увлекательной историей, которая поднимет важные вопросы человеческих отношений.