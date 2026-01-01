Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Наши за границей
Билеты от 2500₽
Киноафиша Наши за границей

Спектакль Наши за границей

Постановка
Сфера 16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Наши в Париже. Комедия в театре «Сфера»

Театр «Сфера» представляет спектакль, который поведает историю молодого купца Николая Ивановича и его жены Глафиры Семеновны. Герои отправляются в свое первое путешествие в Париж, полные надежд и ожиданий.

Окрыленные грядущими приключениями, Николай и Глафира с удивлением открывают для себя чудеса французской столицы. Они стремятся насладиться местной культурой и получить новые впечатления. Однако вскоре их романтизированные представления о чужой стране сталкиваются с реальностью, и Париж оказывается менее гостеприимным, чем было запланировано.

На фоне исторических событий спектакль вызывает размышления о культурных различиях и о том, как восприятие новой страны может измениться. В итоге герои возвращаются домой с новым осознанием: «в гостях хорошо, а дома лучше».

Этот спектакль станет интересным выбором для ценителей исторических драм и тех, кто любит размышлять о взаимосвязях между культурами. Присоединяйтесь к театральному событию, чтобы вместе с героями пройти через их смущения и открытия.

Купить билет на спектакль Наши за границей

Помощь с билетами
Апрель
23 апреля четверг
20:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 2500 ₽

Фотографии

Наши за границей Наши за границей Наши за границей Наши за границей Наши за границей Наши за границей Наши за границей Наши за границей

В ближайшие дни

Манюня
0+
Детский
Манюня
19 апреля в 18:00 Дворец на Яузе
от 1500 ₽
Лес
12+
Драма
Лес
4 марта в 19:00 Сфера
от 1000 ₽
Фантазии Фарятьева
16+
Драма
Фантазии Фарятьева
8 марта в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше