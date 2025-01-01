Меню
Наши. Белорусы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Наши. Белорусы

Наши. Белорусы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Наши. Белорусы в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра комедии! Спектакль «Наши. Белорусы» в рамках проекта Still Standup Moscow обещает зрителям невероятные эмоции и захватывающий юмор, который точно не оставит равнодушным.

О спектакле

«Наши. Белорусы» — это не просто стендап, это настоящее отражение белорусской культуры через призму комедии. Четыре талантливых комика, родом из Беларуси, поднимут на обсуждение актуальные темы, касающиеся жизни, традиций и особенностей их родной страны. Каждый из них привнесет свою уникальную перспективу, что создаст динамичный и увлекательный микс.

Почему стоит посетить?

  • Оригинальность: Вы сможете оценить уникальный стиль белорусского юмора и, возможно, узнать что-то новое о жизни в Беларуси.
  • Таланты: Все участники спектакля — это признанные комики, которые не раз выступали на известных площадках.
  • Атмосфера: Театр Still Standup Moscow славится своей дружеской атмосферой, где каждый зритель может почувствовать себя частью комедийного вечера.

Где и когда?

Спектакль пройдет на сцене театра Still Standup Moscow. Обязательно следите за расписанием на официальном сайте, чтобы не упустить возможность стать частью этого яркого события!

Не упустите шанс насладиться высоким уровнем комедии и познакомиться с творчеством белорусских комиков. Приходите заряжаться хорошим настроением и смехом!

Октябрь
23 октября четверг
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

