«Наши 2000-е» в джазе: завораживающая премьера на открытой крыше в огнях Сити
Билеты от 2900₽
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыкальная Ностальгия на Крыше Roofevents

«Но я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда…» — если вы уже поёте, вам срочно нужно на джазовую летнюю крышу Roofevents! Здесь состоится ошеломительная премьера: самые популярные хиты из нулевых в умопомрачительных новых аранжировках. В программе вечера — «Люби меня, люби» в ритмах латины и «Пошлю его на небо за звёздочкой» в необычном свинговом исполнении, а также классические хиты от «Зверей» и «Отпетых мошенников».

Приготовьтесь окунуться в волны ностальгии, где драйв джаза сочетает в себе атмосферу лета под огнями Сити. Здесь действительно вас ожидает музыкальный праздник, полный эмоций и воспоминаний. Встретимся на крыше, где оживают ваши самые любимые песни!

Романтика и Красота Вечера

Панорама с крыши Roofevents напоминает обложку сборника хитов нулевых: немного глянца, немного света и море родных мелодий. В зеркальных башнях Сити отражаются лучи заходящего солнца, а город сверкает огнями, создавая волшебную атмосферу. Лёгкий бриз нежно касается кожи, а вечер кажется особенно медленным и красивым — и вы точно знаете, под какой трек он запомнится.

Звезда Джазовой Сцены — Any Ive

На сцене вас будет ждать харизматичная звезда джазовой сцены — Any Ive. Её голос цепляет с первой ноты, а бархатный тембр и точное чувство ритма делают каждый трек уникальным, будь то романтическая баллада или зажигательный фанк. Напоминаем, что такие вечера — это отличная возможность насладиться музыкой, пить освежающие коктейли и просто хорошее время с друзьями под открытым небом.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события — приходите на Roofevents и погрузитесь в мир музыки, который возвращает нас в лучшие времена!

Расписание

4 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:30 от 2900 ₽
10 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:30 от 2900 ₽
13 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽

