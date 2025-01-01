«Наши 2000-е» в джазе: завораживающая премьера на открытой крыше в огнях Сити

Музыкальный праздник на крыше: джазовые хиты из нулевых

«Но я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал ухожу навсегда…» Если вы уже поёте эти строки, вам срочно нужно на джазовую летнюю крышу Roofevents! Здесь состоится ошеломительная премьера: популярные хиты из нулевых в умопомрачительных свежих аранжировках.

Звучание ностальгии

Приготовьтесь окунуться в волны ностальгии с драйвом джаза. Вы услышите такие хиты, как «Люби меня, люби» в ритмах латины и «Пошлю его на небо за звёздочкой» в необычном свинговом исполнении. Также прозвучат классические треки от «Зверей» и «Отпетых мошенников».

Волшебная атмосфера

Встретимся на крыше, где оживают ваши самые любимые песни! Панорама с крыши напоминает обложку сборника хитов нулевых: немного глянца, немного света и всё родное. В зеркальных башнях Сити отражаются лучи заходящего солнца, город сверкает огнями, а лёгкий бриз ласкает кожу. Вечер будет медленным и красивым, и вы точно знаете, под какой трек он запомнится.

Звезда вечера: Any Ive

На сцене выступит харизматичная звезда джазовой сцены Any Ive с голосом, который цепляет с первой ноты. Её бархатный тембр и точное чувство ритма делают каждый трек — будь то романтическая баллада или танцевальный фанк — особенным.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального праздника! Приходите на Roofevents, чтобы насладиться летними вечерами в компании любимых мелодий и хорошей музыки.