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«Наши 2000-е» в джазе: завораживающая премьера на открытой крыше в огнях Сити
Билеты от 3200₽
Киноафиша «Наши 2000-е» в джазе: завораживающая премьера на открытой крыше в огнях Сити

«Наши 2000-е» в джазе: завораживающая премьера на открытой крыше в огнях Сити

12+
Возраст 12+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Музыкальный праздник на крыше: джазовые хиты из нулевых

«Но я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал ухожу навсегда…» Если вы уже поёте эти строки, вам срочно нужно на джазовую летнюю крышу Roofevents! Здесь состоится ошеломительная премьера: популярные хиты из нулевых в умопомрачительных свежих аранжировках.

Звучание ностальгии

Приготовьтесь окунуться в волны ностальгии с драйвом джаза. Вы услышите такие хиты, как «Люби меня, люби» в ритмах латины и «Пошлю его на небо за звёздочкой» в необычном свинговом исполнении. Также прозвучат классические треки от «Зверей» и «Отпетых мошенников».

Волшебная атмосфера

Встретимся на крыше, где оживают ваши самые любимые песни! Панорама с крыши напоминает обложку сборника хитов нулевых: немного глянца, немного света и всё родное. В зеркальных башнях Сити отражаются лучи заходящего солнца, город сверкает огнями, а лёгкий бриз ласкает кожу. Вечер будет медленным и красивым, и вы точно знаете, под какой трек он запомнится.

Звезда вечера: Any Ive

На сцене выступит харизматичная звезда джазовой сцены Any Ive с голосом, который цепляет с первой ноты. Её бархатный тембр и точное чувство ритма делают каждый трек — будь то романтическая баллада или танцевальный фанк — особенным.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального праздника! Приходите на Roofevents, чтобы насладиться летними вечерами в компании любимых мелодий и хорошей музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 4200 ₽
24 июля
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 3500 ₽
26 июля
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
30 июля
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 3200 ₽
1 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 3500 ₽

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