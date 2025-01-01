Спектакль Нашествие

Меню
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
О спектакле

Новая жизнь классической пьесы: «Нашествие» в Театре Моссовета

В год празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне Театр Моссовета представляет премьеру спектакля «Нашествие» по одноименной пьесе Леонида Леонова. Эта работа раскрывает сложные судьбы людей во времена тяжелых испытаний, что делает её актуальной и сегодня.

Сюжетные линии и главные герои

В центре сюжета – судьба семьи Талановых в период немецкой оккупации 1941 года. Основное событие спектакля – это возвращение сына Федора из мест заключения. Путь Федора становится символом его возвращения к себе, к своей душе и морали. Однако перед ним стоит трудный вопрос: сможет ли он найти в себе силы переосмыслить свое существование и изменить свое отношение к общему, страшному врагу?

Историческая значимость пьесы

Для Театра Моссовета эта пьеса имеет особое значение. Она была впервые поставлена Юрием Завадским в марте 1943 года, когда труппа находилась в эвакуации в Алма-Ате. Пьеса быстро завоевала популярность и долгое время оставалась в репертуаре даже после возвращения театра в Москву.

Современная интерпретация

Новая жизнь «Нашествия» в Театре Моссовета началась в 2024 году, когда была проведена режиссерская лаборатория по возвращению спектакля в репертуар. Из шести эскизов, отобранных экспертным советом, была выбрана работа режиссера Владимира Кузнецова, который имеет опыт работы в Владимирском академическом театре драмы.

Приглашаем зрителей на премьеру, чтобы заново увидеть и осмыслить это важное произведение о человеческих судьбах, выносящих испытания войны.

В ролях
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Лариса Кузнецова
Юлия Бурова
Юлия Бурова
Дмитрий Савкин
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов

Январь
Февраль
28 января среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
11 февраля среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

Фотографии

Нашествие Нашествие Нашествие Нашествие Нашествие Нашествие Нашествие Нашествие Нашествие

