Спектакль «Наше все...» Толстой. Лесков

Звучащее слово Авангарда Леонтьева: Невыдуманные истории русской души

Народный артист России Авангард Леонтьев вновь порадует зрителей своим уникальным спектаклем, в котором он исполняет и комментирует повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат» и рассказ Николая Лескова «Чертогон». Эти произведения ставят перед собой важные вопросы о русском характере, вере и безверии, самодурстве и угодничестве, жестокости и милосердии.

Глубина литературного слова

Мало кто из современных артистов так тонко чувствует литературное слово, как Авангард Леонтьев. Его жанр спектаклей он определяет как «звучащее слово». Вечера с Леонтьевым могут напоминать чтецкий концерт, но на деле это гораздо больше – это живое общение с зрителями, которое позволяет глубже понять литературные смыслы. Артист выбирает не самые известные произведения, что открывает новые грани текста.

Занимательное прочтение класиков

Авангард Леонтьев обладает удивительной способностью делать слово объемным и живым. Его интерпретации помогают зрителям увидеть неожиданные смыслы на знакомых страницах, и в ходе спектакля забываются все заботы, оставшиеся за дверями зрительного зала. Это не просто чтение – это глубокий диалог с аудиторией.

Для любителей русской литературы

Спектакль принесет удовольствие как любителям классической литературы, так и тем, кто ценит тонкое прочтение произведений, отражающих сложные человеческие переживания. Пусть вас ждет вечер, наполненный ценными размышлениями и новыми открытиями в мире русской словесности.