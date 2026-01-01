Моноспектакль Авангарда Леонтьева о Пушкине

Народный артист России Авангард Леонтьев представляет уникальный моноспектакль, в котором исполняет и комментирует поэмы Александра Пушкина «Медный всадник» и «Граф Нулин». Во время представления зрители смогут увидеть видеопоказ рукописей, портретов и фотографий, что добавляет особую глубину восприятию произведений.

Авангард Леонтьев — один из немногих современных артистов, обладающих глубоким знанием русской литературы и уникальной способностью чувствовать литературное слово. Он сам определяет жанр своих спектаклей как «звучащее слово». Вечера с Авангардом, хоть и напоминают традиционные «чтецкие концерты», предлагают гораздо больше. Это разговор с внимательным и чутким собеседником, который приглашает зрителей в увлекательный мир русской литературы.

Леонтьев мастерски обращается с текстом, делая каждое слово объемным, живым и волнующим. Он выбирает как известные, так и менее знакомые произведения, позволяя увидеть на знакомых страницах неожиданные смыслы. Звучащая словесность Авангарда настолько увлекательна, что зрители полностью забывают о том, что осталось за пределами зрительного зала.