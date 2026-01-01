Ностальгия о грузинской глубинке в Театре Наций

В Государственном театре наций пройдет моноспектакль по мотивам романа Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Режиссером и исполнителем выступает Георгий Иобадзе, который переносит зрителей в мир довоенного грузинского села через глаза мальчика Зурико. Спектакль обещает быть наполненным грузинским юмором и народными песнями.

Роман, на основе которого создана постановка, раскрывает судьбу Зурико, который сталкивается с бедами войны, испытает первую любовь и, после учебы в Тбилиси, вернется обратно в родное село. Это эмоциональная история о жизни и людях, пропитанная ностальгией и немного печальным юмором, который был так характерен для грузинского кино.

Георгий Иобадзе подчеркивает, что спектакль — это «точная зарисовка о людях, простых и глубоких, наивных и мудрых, живущих одной судьбой». В спектакле также звучат народные грузинские песни, которые создают атмосферу бесконечных застолий, славящих Грузию.

