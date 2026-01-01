Моноспектакль в Театре Наций о творчестве Бродского

«Наше всё... Бродского. Лица необщим выражением» — это моноспектакль, основанный на произведениях замечательного поэта Иосифа Бродского. Исполнителем и организатором выступает актёр Дмитрий Сердюк, известный своими ролями в Театре на Малой Бронной.

Спектакль уникален своим интуитивным восприятием поэзии Бродского и включает эпизоды из его жизни, что делает его особенно интересным любителям поэзии и поклонникам творчества поэта.

О программе и концепции

Цикл «Наше всё...» был открыт Авангардом Леонтьевым. Продолжает эту программу актёр Дмитрий Сердюк, знакомый зрителям по спектаклям «Сказки Пушкина», «Мастер и Маргарита», «Укрощение строптивой» и «Честный аферист». Для своей постановки Сердюк выбрал произведения Иосифа Бродского.

«Команда нашего спектакля не стремится к пересказу биографии поэта. Мы составляем этот монолог из личного, интуитивного восприятия его поэзии. Опираясь на события жизни Бродского, мы стремимся показать, как они влияли на понимание роли Художника и Поэта в нашем современном мире», — делится своими мыслями Дмитрий Сердюк.

Сценография и эмоции

Сценография спектакля лаконична, что усиливает территорию эмоциональных переживаний. На сцене присутствует вешалка с белым шарфом и красной шапочкой, очертания кухни в виде беглой штриховки. Красный телефон становится предвестником тревожного решения покинуть страну, о котором говорит Сердюк через свои слезы, остающиеся как свидетельство жизни поэта в человеческой пустыне.

Спектакль гастролировал в нескольких российских городах, включая Псков, Балашов, Тюмень, Южно-Сахалинск, Долинск, Корсаков, Невельск, Холмск и Пыть-Ях.