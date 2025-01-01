Наше Рождество

Рождественский концерт в соборе Яани Кирик

В Санкт-Петербурге, в концертном зале собора Яани Кирик, пройдет удивительный Рождественский концерт, который погрузит зрителей в атмосферу зимнего праздника.

Программа концерта

В программе концерта ожидаются произведения великих композиторов: философские «Аве Мария» Каччини и Перголези, колыбельная Брамса, оратории Баха и Моцарта. Также в исполнении исполнителей звучат латиноамериканские духовно-фольклорные произведения Ариеля Рамиреса, что добавит экзотики и живости в концертный вечер.

Солисты

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Анастасия Калагина (сопрано) и Карлос Д’Онофрио (тенор) из Аргентины. Их мастерство и эмоциональность исполнения завораживают зрителей, а причина их успеха заключена в многолетнем опыте и преданности искусству.

Детали события

Концертная программа продлится 75 минут и пройдет без антракта, что обеспечит зрителям непрерывное погружение в мир музыки. Это мероприятие будет интересно не только поклонникам классической музыки, но и тем, кто стремится насладиться атмосферой праздника.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и подарить себе незабываемый вечер!