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Наше любимое кино
Билеты от 2000₽
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Наше любимое кино

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новое музыкальное шоу

Центр Развития Культуры представляет новое музыкальное шоу — «Наше любимое кино». Это уникальное событие для всех ценителей хорошей музыки и танца, которое подарит незабываемые эмоции и атмосферу праздника.

Звезды на сцене и живое исполнение
В шоу примет участие ансамбль танца «Русские сезоны» и ТенорА XXI века, а также будет представлена живая музыка и живой звук. 8 марта участники знаменитого арт-проекта приглашают зрителей в большой концертный зал «Меридиан», где прозвучат любимые песни из культовых фильмов, знакомых многим поколениям жителей нашей страны.

Песни, которые объединяют поколения
В программе шоу — хиты советского и российского кино, а также супер хиты мирового кино. Яркие танцевальные номера под всеми любимую музыку сделают это шоу по-настоящему незабываемым и уникальным.

Творческая команда
Автор идеи — Евгения Шубарева
Продюсер — Дмитрий Сибирцев
Инструментальная группа Tenor’s Band:

  • Олег Михайлов — фортепиано
  • Максим Токаев — аккордеон
  • Михаил Хохлов — бас-гитара
  • Алексей Балабанов — гитара
  • Александр Чеботарев — ударные

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽
9 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽
16 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽
23 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽
30 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽
6 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽
13 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽
20 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
14:00 от 2000 ₽

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