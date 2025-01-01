Новое музыкальное шоу

Центр Развития Культуры представляет новое музыкальное шоу — «Наше любимое кино». Это уникальное событие для всех ценителей хорошей музыки и танца, которое подарит незабываемые эмоции и атмосферу праздника.

Звезды на сцене и живое исполнение

В шоу примет участие ансамбль танца «Русские сезоны» и ТенорА XXI века, а также будет представлена живая музыка и живой звук. 8 марта участники знаменитого арт-проекта приглашают зрителей в большой концертный зал «Меридиан», где прозвучат любимые песни из культовых фильмов, знакомых многим поколениям жителей нашей страны.

Песни, которые объединяют поколения

В программе шоу — хиты советского и российского кино, а также супер хиты мирового кино. Яркие танцевальные номера под всеми любимую музыку сделают это шоу по-настоящему незабываемым и уникальным.

Творческая команда

Автор идеи — Евгения Шубарева

Продюсер — Дмитрий Сибирцев

Инструментальная группа Tenor’s Band: