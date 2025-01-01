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Наше любимое кино
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Наше любимое кино

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Новое музыкальное шоу «Наше любимое кино» в Останкино

Центр Развития Культуры приглашает вас на новое музыкальное шоу «Наше любимое кино», которое обещает стать настоящим событием для любителей театра и музыки. Участники знаменитого арт-проекта представят зрителям незабываемую программу, в которой звучат песни из культовых фильмов, знакомых каждому поколению.

Погружение в мир кино

В программе вы услышите не только хиты советского и российского кино, но и супер хиты мирового кинематографа. Зрители смогут насладиться яркими танцевальными номерами, которые создадут атмосферу праздника и позволят вновь пережить любимые моменты из фильмов.

Музыкальные исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты:

  • Олег Михайлов — фортепиано;
  • Максим Токаев — аккордеон;
  • Михаил Хохлов — бас-гитара;
  • Алексей Балабанов — гитара;
  • Александр Чеботарев — ударные.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе насладиться любимыми мелодиями и окунуться в магию кино.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
18:00 от 1000 ₽
8 ноября
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00

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