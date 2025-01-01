Центр Развития Культуры приглашает вас на новое музыкальное шоу «Наше любимое кино», которое обещает стать настоящим событием для любителей театра и музыки. Участники знаменитого арт-проекта представят зрителям незабываемую программу, в которой звучат песни из культовых фильмов, знакомых каждому поколению.
В программе вы услышите не только хиты советского и российского кино, но и супер хиты мирового кинематографа. Зрители смогут насладиться яркими танцевальными номерами, которые создадут атмосферу праздника и позволят вновь пережить любимые моменты из фильмов.
На сцене выступят талантливые музыканты:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе насладиться любимыми мелодиями и окунуться в магию кино.