Наше лето-2025
Киноафиша Наше лето-2025

Наше лето-2025

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный фестиваль «Наше Лето 2025» в Чёрмозе

С 18 по 20 июля 2025 года на живописной территории поля «Наше Лето», расположенного рядом с городом Чёрмоз, пройдет грандиозный музыкальный фестиваль «Наше Лето 2025». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником музыки и танцев для всех любителей живого звука.

Развлекательная программа

Фестиваль включает в себя разнообразную развлекательную программу, в которую войдут:

  • выступления множества «живых» музыкальных и танцевальных коллективов;
  • мастер-классы от известных исполнителей;
  • выступления диджеев с современными хитами;
  • рок и поп музыку, которая будет звучать до самого утра.

Звезды фестиваля

Среди участников фестиваля можно увидеть:

  • «АнимациЮ»;
  • Петра Погодаева с хитами группы «Кино»;
  • Мару;
  • Артура Беркута (экс-вокалиста группы «Ария»);
  • «Другой ветер»;
  • «Завтра брошу»;
  • Sellout;
  • «Аберрация»;

Это еще не все! По мере приближения фестиваля мы будем раскрывать имена новых музыкальных коллективов, которые поразят вас своими выступлениями. Не пропустите возможность стать частью этого невероятного события!

Расписание

Фотографии

Наше лето-2025

