Музыкальный фестиваль «Наше Лето 2025» в Чёрмозе

С 18 по 20 июля 2025 года на живописной территории поля «Наше Лето», расположенного рядом с городом Чёрмоз, пройдет грандиозный музыкальный фестиваль «Наше Лето 2025». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником музыки и танцев для всех любителей живого звука.

Развлекательная программа

Фестиваль включает в себя разнообразную развлекательную программу, в которую войдут:

выступления множества «живых» музыкальных и танцевальных коллективов;

мастер-классы от известных исполнителей;

выступления диджеев с современными хитами;

рок и поп музыку, которая будет звучать до самого утра.

Звезды фестиваля

Среди участников фестиваля можно увидеть:

«АнимациЮ»;

Петра Погодаева с хитами группы «Кино»;

Мару;

Артура Беркута (экс-вокалиста группы «Ария»);

«Другой ветер»;

«Завтра брошу»;

Sellout;

«Аберрация»;

Это еще не все! По мере приближения фестиваля мы будем раскрывать имена новых музыкальных коллективов, которые поразят вас своими выступлениями. Не пропустите возможность стать частью этого невероятного события!