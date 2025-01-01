Наше кино, или Музыка советских фильмов

Музыкальное путешествие с Тимуром Халиуллиным в органном зале Пермской филармонии

Солист Белгородской государственной филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин, удостоенный первой всероссийской премии «Органист года», приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт. В программе прозвучат произведения величайших композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Дмитрий Шостакович.

Первое отделение

Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» (из оратории «Мессия», HWV 56)

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к Тебе, Господи»

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Старый год уходит»

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия Соль мажор BWV 568

Дмитрий Шостакович — «Песня о встречном»

Дмитрий Шостакович — Вальс

Олег Янченко — Медитация из фильма «Иди и смотри»

Андрей Петров — «А я иду шагаю по Москве»

Андрей Петров — Вальс из «Берегись автомобиля»

Владимир Дашкевич — «Увертюра» из фильма «Шерлок Холмс»

Исаак Дунаевский — Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта»

Второе отделение

Скотт Джоплин — Регтайм (немое кино)

Сергей Прокофьев — «Вставайте, люди русские» (из «Александра Невского»)

Геннадий Гладков — Дуэт короля и принцессы из фильма «Бременские музыканты»

Евгений Дога — Вальс из «Мой ласковый и нежный зверь»

Микаэл Таривердиев — Песня о далёкой родине (из «17 мгновений весны»)

Микаэл Таривердиев — Вальс из «Иронии судьбы»

Эдуард Артемьев — Три товарища (из «Свой среди чужих...»)

Эдуард Артемьев — Полёт из фильма «Сибириада»

Георгий Свиридов — «Время вперёд»

Обратите внимание: программа может быть изменена. Это возможность услышать шедевры классической и современно звучащей музыки в уникальном исполнении, погружаясь в мир театра и кино.