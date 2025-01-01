Наше кино, или Музыка советских фильмов

Музыкальное путешествие с Тимуром Халиуллиным в органном зале Пермской филармонии
Солист Белгородской государственной филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин, удостоенный первой всероссийской премии «Органист года», приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт. В программе прозвучат произведения величайших композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Дмитрий Шостакович.
Первое отделение
- Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» (из оратории «Мессия», HWV 56)
- Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к Тебе, Господи»
- Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Старый год уходит»
- Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия Соль мажор BWV 568
- Дмитрий Шостакович — «Песня о встречном»
- Дмитрий Шостакович — Вальс
- Олег Янченко — Медитация из фильма «Иди и смотри»
- Андрей Петров — «А я иду шагаю по Москве»
- Андрей Петров — Вальс из «Берегись автомобиля»
- Владимир Дашкевич — «Увертюра» из фильма «Шерлок Холмс»
- Исаак Дунаевский — Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта»
Второе отделение
- Скотт Джоплин — Регтайм (немое кино)
- Сергей Прокофьев — «Вставайте, люди русские» (из «Александра Невского»)
- Геннадий Гладков — Дуэт короля и принцессы из фильма «Бременские музыканты»
- Евгений Дога — Вальс из «Мой ласковый и нежный зверь»
- Микаэл Таривердиев — Песня о далёкой родине (из «17 мгновений весны»)
- Микаэл Таривердиев — Вальс из «Иронии судьбы»
- Эдуард Артемьев — Три товарища (из «Свой среди чужих...»)
- Эдуард Артемьев — Полёт из фильма «Сибириада»
- Георгий Свиридов — «Время вперёд»
Обратите внимание: программа может быть изменена. Это возможность услышать шедевры классической и современно звучащей музыки в уникальном исполнении, погружаясь в мир театра и кино.