Наше кино, или Музыка советских фильмов
6+
Музыкальное путешествие с Тимуром Халиуллиным в органном зале Пермской филармонии

Солист Белгородской государственной филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин, удостоенный первой всероссийской премии «Органист года», приглашает всех ценителей музыки на уникальный концерт. В программе прозвучат произведения величайших композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Дмитрий Шостакович.

Первое отделение

  • Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» (из оратории «Мессия», HWV 56)
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к Тебе, Господи»
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Старый год уходит»
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия Соль мажор BWV 568
  • Дмитрий Шостакович — «Песня о встречном»
  • Дмитрий Шостакович — Вальс
  • Олег Янченко — Медитация из фильма «Иди и смотри»
  • Андрей Петров — «А я иду шагаю по Москве»
  • Андрей Петров — Вальс из «Берегись автомобиля»
  • Владимир Дашкевич — «Увертюра» из фильма «Шерлок Холмс»
  • Исаак Дунаевский — Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта»

Второе отделение

  • Скотт Джоплин — Регтайм (немое кино)
  • Сергей Прокофьев — «Вставайте, люди русские» (из «Александра Невского»)
  • Геннадий Гладков — Дуэт короля и принцессы из фильма «Бременские музыканты»
  • Евгений Дога — Вальс из «Мой ласковый и нежный зверь»
  • Микаэл Таривердиев — Песня о далёкой родине (из «17 мгновений весны»)
  • Микаэл Таривердиев — Вальс из «Иронии судьбы»
  • Эдуард Артемьев — Три товарища (из «Свой среди чужих...»)
  • Эдуард Артемьев — Полёт из фильма «Сибириада»
  • Георгий Свиридов — «Время вперёд»

Обратите внимание: программа может быть изменена. Это возможность услышать шедевры классической и современно звучащей музыки в уникальном исполнении, погружаясь в мир театра и кино.

Февраль
3 февраля вторник
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 1000 ₽

