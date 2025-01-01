Меню
Наше кино или Музыка советских фильмов
Наше кино или Музыка советских фильмов

Наше кино или Музыка советских фильмов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Тимуром Халиуллиным

Солист Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов и первой всероссийской премии «Органист года» Тимур Халиуллин приглашает вас на уникальный концерт, где орган станет центром музыкального вечера.

Программа

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых наполнено живыми музыкальными произведениями.

Первое отделение

  • Гендель — Аллилуйя («Ужин в четыре руки»)
  • Бах:
    • Хоральная прелюдия «Взываю к Тебе, Господи» («Солярис»)
    • Хоральная прелюдия «Старый год уходит» («Зеркало»)
    • Прелюдия Соль мажор BWV 568
  • Шостакович:
    • «Песня о встречном» («Встречный», 1932)
    • Вальс («Первый эшелон», 1955)
  • Янченко — Медитация из фильма «Иди и смотри»
  • Петров — «А я иду шагаю по Москве» («Я шагаю по Москве», 1964)
  • Вальс («Берегись автомобиля», 1966)
  • Дашкевич — Увертюра из фильма «Шерлок Холмс» (клавесин)
  • Дунаевский — Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта»

Второе отделение

  • Джоплин — Регтайм (немое кино)
  • Прокофьев — «Вставайте, люди русские» («Александр Невский», 1938)
  • Гладков — Дуэт короля и принцессы из фильма «Бременские музыканты»
  • Дога — Вальс («Мой ласковый и нежный зверь», 1978)
  • Таривердиев:
    • Песня о далёкой родине («17 мгновений весны», 1973)
    • Вальс («Ирония судьбы», 1975)
    • «Снег над Ленинградом» («Ирония судьбы», 1975)
  • Артемьев:
    • Три товарища («Свой среди чужих...», 1974)
    • Полёт из фильма «Сибириада»
  • Свиридов — «Время вперёд»

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться музыкой в исполнении талантливого органиста!

В других городах

Пермь, 3 февраля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

