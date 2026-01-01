Вечер юмора с «Нашей компашей» в Сочи

«Наша компаша» – это вечер юмора и музыки, который подарит зрителям заряд положительных эмоций. На сцене собраны артисты-юмористы различных жанров и стилей, создающие неповторимую атмосферу веселья.

В программе вечера звучат смешные песни, исполненные с ярким юмором. Артисты не стесняются затрагивать актуальные социальные и политические темы, но делают это с доброй и дружеской ноткой, гарантируя зрителям радостное настроение.

Участники

В этом концерте выступят:

Гия Гагуа (лидер группы «Экс-ББ»)

Карен Аванесян

Валерий Пономаренко

Игорь Христенко

Поющие ведущие

В качестве ведущих выступят заслуженные артисты России:

Владимир Черняков

Ева Амурова

Не упустите возможность насладиться качественным юмором и веселыми песнями в сопровождении талантливых исполнителей. «Наша компаша» станет отличным выбором для вечера с друзьями и близкими!