Спектакль «Наша Чукоккала»: возвращение к любимым сказкам

«Наша Чукоккала» - это увлекательный спектакль, где маленькие зрители станут участниками приключений вместе с Чукоккалой и её друзьями. Это идеальный выбор для детей в возрасте от 3 до 11 лет, которые любят интерактивные постановки и захватывающие истории.

Корней Чуковский, автор оригинального текста, — один из самых известных детских писателей. Его творчество, включая такие классические произведения, как «Тараканище», «Краденое солнце» и «Федорино горе», продолжает радовать поколения. Чуковский учит детей важным жизненным ценностям — дружбе, ответственности и чистоплотности.

Спектакль предлагает интерактивное участие детей, которые смогут помочь героям в их увлекательных приключениях. Это делает «Наша Чукоккала» не просто зрелищем, а настоящим совместным действием, где каждый зритель может внести свой вклад.

Интересно, что Корней Чуковский был ровесником таких классиков, как Александр Блок и Максим Горький. Все они поддерживали дружеские связи и часто навещали друг друга. Чуковский принимал гостей в дачном поселке Куоккала, где многие оставляли в его тетрадке свои автографы и рисунки. Позже тетрадь объединилась в альманах, который назвали «Чукоккала» — в честь писателя и места, которое стало его вторым домом.

Нижегородский государственный академический театр кукол

Премьера спектакля состоялась 31 мая 2024 года.