Музыкальный спектакль по сказкам Чуковского

Приглашаем вас на весёлый музыкальный спектакль, который основан на самых известных произведениях замечательного детского поэта Корнея Ивановича Чуковского. В этом увлекательном представлении зрители увидят «Тараканище», «Краденое солнце» и «Федорино горе».

Знакомые герои

На сцене оживут любимые с детства персонажи: Мойдодыр, воробей и медведь. Эти герои порадуют маленьких зрителей и их родителей, создавая незабываемую атмосферу.

Весёлое путешествие

Герои спектакля позовут ребят в увлекательное путешествие. Зрители станут свидетелями невероятных превращений, таких как оживление метлы, кочерги, корыта и утюга. Эти веселые приключения не оставят никого равнодушным!

Связь поколений

Спектакль является не только развлекательным, но и символом связи поколений. Его уже смотрели 20–30 лет назад, и теперь он радостно возвращается на сцену, чтобы порадовать новое поколение зрителей. Показать эту историю своим детям — это замечательная возможность вспомнить о сказках своего детства.

Не упустите шанс стать частью этого магического спектакля, который объединяет поколения и заставляет сердца биться быстрее!