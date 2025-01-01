Юбилейный концерт оркестра Глобалис «Наш Симфорок»

6 ноября 2025 года в клубе «BASE» по адресу: ул. Орджоникидзе, 11, пройдет юбилейный концерт оркестра «Глобалис» с программой «Наш Симфорок». Начало концерта в 20:00.

История симфорока

Проект «Наш Симфорок» стал знаковым событием для российского музыкального мира. Он объединил симфоническую музыку и рок, что стало настоящей революцией в 2000 году. В мае того года на фестивале «Максидром» группа «Мумий Тролль» выступила с оркестром «Глобалис», положив начало этому уникальному стилю.

Что ожидать на концерте

Концерт «Наш Симфорок» – это музыкальные попурри на темы любимых композиций российского рока, исполненные оркестром «Глобалис». Зрители смогут услышать как уже знакомые произведения, так и новые композиции, созданные специально для юбилейного концерта.

Участники концерта

В юбилейном концерте примут участие известные музыканты и группы, которые выступали с оркестром «Глобалис» за эти 25 лет. Вместе с оркестром они исполнят знаковые композиции из их репертуара, создавая неповторимую атмосферу музыкального праздника.

Поддержка и информация

Концерт проводится при поддержке «Нашего Радио».