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Наш Симфорок
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Наш Симфорок

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт оркестра Глобалис «Наш Симфорок»

6 ноября 2025 года в клубе «BASE» по адресу: ул. Орджоникидзе, 11, пройдет юбилейный концерт оркестра «Глобалис» с программой «Наш Симфорок». Начало концерта в 20:00.

История симфорока

Проект «Наш Симфорок» стал знаковым событием для российского музыкального мира. Он объединил симфоническую музыку и рок, что стало настоящей революцией в 2000 году. В мае того года на фестивале «Максидром» группа «Мумий Тролль» выступила с оркестром «Глобалис», положив начало этому уникальному стилю.

Что ожидать на концерте

Концерт «Наш Симфорок» – это музыкальные попурри на темы любимых композиций российского рока, исполненные оркестром «Глобалис». Зрители смогут услышать как уже знакомые произведения, так и новые композиции, созданные специально для юбилейного концерта.

Участники концерта

В юбилейном концерте примут участие известные музыканты и группы, которые выступали с оркестром «Глобалис» за эти 25 лет. Вместе с оркестром они исполнят знаковые композиции из их репертуара, создавая неповторимую атмосферу музыкального праздника.

Поддержка и информация

Концерт проводится при поддержке «Нашего Радио». 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

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