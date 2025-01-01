Меню
#Наш Пушкин
Киноафиша #Наш Пушкин

Спектакль #Наш Пушкин

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-фантазия по роману «Евгений Онегин»

В основе спектакля-фантазии лежит автобиографичный роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Это произведение наполнено глубокими чувствами: болью, радостью и негодованием, которые поэт испытывал на протяжении семи лет создания своего величайшего романа, ставшего настоящей «энциклопедией русской жизни». Пушкин щедро делится с читателем своими мыслями и переживаниями.

Драматизм и трагичность последних лет жизни поэта пронизывают его переписку с современниками, а также размышления о судьбе великого классика, как, например, в произведениях М. И. Цветаевой. Эти элементы делают спектакль особенно актуальным и глубоким, позволяя зрителям ощутить непростую судьбу творца.

Музыка великих композиторов

В спектакль органично вплетены произведения выдающихся русских композиторов: П. И. Чайковского (арии из оперы «Евгений Онегин»), С. В. Рахманинова, Н. А. Римского-Корсакова и М. И. Глинки. Музыка создает незабываемую атмосферу и усиливает драматические моменты.

Создание глубокой атмосферы

Режиссер Лилия Гайсина отмечает: «В спектакле-фантазии мне хотелось передать боль, одиночество, недопонимание и зависть, окружавшие великого человека, которые несправедливо привели к трагической развязке». По её словам, Пушкин находил спасение в своем творчестве, ведь только в текстах он был по-настоящему свободен.

Также внимание уделяется атмосфере русского духа и самобытности допетровской Руси, которая отражается через личный опыт Татьяны и её няню, как и в жизни самого Пушкина с его «голубкой дряхлой» — нежно любимой няней Арины Родионовны.

Живое исполнение музыки

Спектакль сопровождён живым исполнением струнного квинтета и солистки московского музыкального театра, что добавляет дополнительную эмоциональную окраску и делает представление незабываемым для зрителей.

Режиссер
Лилия Гайсина
В ролях
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Олег Дуленин
Лилия Гайсина
Мария Бухараева
Мария Касаткина

Фотографии

#Наш Пушкин #Наш Пушкин
