Спектакль Наш городок

Знаменитая пьеса Торнтона Уайлдера в Молодёжном театре на Фонтанке

«Наш городок» — одна из самых знаменитых пьес американского драматурга Торнтона Уайлдера. В этом произведении, как и в других своих работах, Уайлдер исследует глубокие вопросы человеческого бытия и смысл существования. Пьеса привлекала внимание театров по всему миру, а в Петербурге она впервые триумфально появилась в 1979 году благодаря постановке польского режиссёра Эрвина Аксера на сцене БДТ им. Горького.

Сюжет и постановка

Действие пьесы разворачивается в американском провинциальном городке в период с 1901 по 1913 год. Главный герой, Помощник режиссёра, ведёт рассказ о жизни двух семей и комментирует их поступки. На первый взгляд, в этом городке не происходит ничего особенного. Но с течением времени, когда жизнь уходит, пьеса поднимает важные вопросы о сущности бытия.

«Наш городок» считается одной из самых сложных пьес ХХ века. Уайлдер задаётся вопросами: возможно ли полностью ощущать каждое мгновение жизни? Как не стать рабом повседневного быта? Как выбрать правильный путь и изменить свою судьбу? Справедлива ли Смерть? Справедлива ли Жизнь? Эти вопросы, несмотря на их кажущуюся простоту, становятся сложными и порой неразрешимыми в условиях современного мира.

Постановка и команда

В Молодёжном театре на Фонтанке пьесу ставят народный артист России Семён Спивак и Сергей Морозов. Они работают в содружестве с ведущими артистами театра, стремясь ответить на вопросы, которые ставил сам драматург. В их интерпретации спектакль стремится найти «наивысшие критерии для мельчайших проявлений повседневной жизни», как формулировал Уайлдер.

Интересные факты

Торнтон Уайлдер за свою карьеру был удостоен трёх Пулитцеровских премий, включая одну за «Наш городок».

Пьеса неоднократно адаптировалась для кино и телевидения, что подчеркивает её универсальность и вечную актуальность.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную пьесу на сцене Молодёжного театра на Фонтанке.