Спектакль Наш городок

«Наш городок» — одна из самых знаменитых пьес американского драматурга Торнтона Уайлдера. В этом произведении, как и в других своих работах, Уайлдер исследует глубокие вопросы человеческого бытия и смысл существования. Пьеса привлекала внимание театров по всему миру, а в Петербурге она впервые триумфально появилась в 1979 году благодаря постановке польского режиссёра Эрвина Аксера на сцене БДТ им. Горького.
Сюжет и постановка
Действие пьесы разворачивается в американском провинциальном городке в период с 1901 по 1913 год. Главный герой, Помощник режиссёра, ведёт рассказ о жизни двух семей и комментирует их поступки. На первый взгляд, в этом городке не происходит ничего особенного. Но с течением времени, когда жизнь уходит, пьеса поднимает важные вопросы о сущности бытия.
«Наш городок» считается одной из самых сложных пьес ХХ века. Уайлдер задаётся вопросами: возможно ли полностью ощущать каждое мгновение жизни? Как не стать рабом повседневного быта? Как выбрать правильный путь и изменить свою судьбу? Справедлива ли Смерть? Справедлива ли Жизнь? Эти вопросы, несмотря на их кажущуюся простоту, становятся сложными и порой неразрешимыми в условиях современного мира.
Постановка и команда
В Молодёжном театре на Фонтанке пьесу ставят народный артист России Семён Спивак и Сергей Морозов. Они работают в содружестве с ведущими артистами театра, стремясь ответить на вопросы, которые ставил сам драматург. В их интерпретации спектакль стремится найти «наивысшие критерии для мельчайших проявлений повседневной жизни», как формулировал Уайлдер.
Интересные факты
Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную пьесу на сцене Молодёжного театра на Фонтанке.