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Спектакль Наш городок

Истории несуществовавших жителей несуществовавшего города
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 55 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Знаменитая пьеса Торнтона Уайлдера в Молодёжном театре на Фонтанке

«Наш городок» — одна из самых знаменитых пьес американского драматурга Торнтона Уайлдера. В этом произведении, как и в других своих работах, Уайлдер исследует глубокие вопросы человеческого бытия и смысл существования. Пьеса привлекала внимание театров по всему миру, а в Петербурге она впервые триумфально появилась в 1979 году благодаря постановке польского режиссёра Эрвина Аксера на сцене БДТ им. Горького.

Сюжет и постановка

Действие пьесы разворачивается в американском провинциальном городке в период с 1901 по 1913 год. Главный герой, Помощник режиссёра, ведёт рассказ о жизни двух семей и комментирует их поступки. На первый взгляд, в этом городке не происходит ничего особенного. Но с течением времени, когда жизнь уходит, пьеса поднимает важные вопросы о сущности бытия.

«Наш городок» считается одной из самых сложных пьес ХХ века. Уайлдер задаётся вопросами: возможно ли полностью ощущать каждое мгновение жизни? Как не стать рабом повседневного быта? Как выбрать правильный путь и изменить свою судьбу? Справедлива ли Смерть? Справедлива ли Жизнь? Эти вопросы, несмотря на их кажущуюся простоту, становятся сложными и порой неразрешимыми в условиях современного мира.

Постановка и команда

В Молодёжном театре на Фонтанке пьесу ставят народный артист России Семён Спивак и Сергей Морозов. Они работают в содружестве с ведущими артистами театра, стремясь ответить на вопросы, которые ставил сам драматург. В их интерпретации спектакль стремится найти «наивысшие критерии для мельчайших проявлений повседневной жизни», как формулировал Уайлдер.

Интересные факты

  • Торнтон Уайлдер за свою карьеру был удостоен трёх Пулитцеровских премий, включая одну за «Наш городок».
  • Пьеса неоднократно адаптировалась для кино и телевидения, что подчеркивает её универсальность и вечную актуальность.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную пьесу на сцене Молодёжного театра на Фонтанке.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Александр Черкашин
Петр Журавлев
Зоя Буряк
Екатерина Дронова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 700 ₽

Фотографии

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