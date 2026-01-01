Дипломный спектакль курса С. Земцова и И. Золотовицкого по пьесе Торнтона Уайлдера

Спектакль «Наш город» рассказывает о трех днях жизни жителей Гроверс-Корнерса — небольшого городка, который мог бы расположиться в любой точке мира. Это место наполнено жизнью: главная улица, бакалейная лавка и два дома, стоящие друг напротив друга, становятся ареной для простых человеческих историй.

Центральные персонажи — Джордж и Эмили, старшие дети семей Гиббс и Уэбб, влюблены друг в друга. Их любовь разворачивается на фоне повседневной жизни, где мамы готовят завтраки, отцы возвращаются с работы, а дети спешат в школу. Констебль следит за порядком на улице, и кажется, что мир вокруг такой же, как и у нас — с его страстями, горестями и радостями.

Спектакль предлагает зрителям задуматься о вечных вопросах: о себе, о жизни и о своем месте в этом мире.