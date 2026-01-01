Спектакль «Наш городок» в постановке Школы-студии МХАТ

Постановка «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера — это трогательная история о трех днях из жизни жителей небольшого городка Гроверс-Корнерс. Под руководством мастеров курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого, а также режиссера-педагога Ильи Бочарникова, зрители смогут увидеть простую, но глубокую жизнь обыкновенных людей, их радости, горести и размышления о жизни.

О сюжете

В маленьком городке, посреди главной улицы, расположены бакалейная лавка и два дома, в которых живут семьи Гиббс и Уэбб. Влюбленные Джордж и Эмили сталкиваются с обычными буднями: мамы готовят завтрак, а папы возвращаются с работы. Дети опаздывают в школу, а констебль следит за порядком на улицах. Эта пьеса затрагивает вечные темы человеческих отношений и места каждого в этом мире.

Актерский состав

В роли Джорджа Гиббса выступают Александр Иванов и Давид Джалиашвили. Эмили Уэбб сыграют Соня Лопунова и Вера Павлова. Другие ключевые персонажи:

Мистер Уэбб — Фархад Мухаметзянов

Миссис Уэбб — Алина Емец, Виктория Иванова

Мистер Гиббс — Евгений Фридель

Миссис Гиббс — Софья Лебедева, Валерия Лаврик

Ребекка Гиббс — Руфь Басалыко

Уолли Уэбб — Максим Осинцев

Миссис Сомс — Стелла Киричко

Саймон Стимпсон — Владимир Сухарев

Констебль Уоррен — Давид Джалиашвили, Александр Иванов

Хови Ньюсом — Константин Коноваленко

Джо Кроуэлл — Сергей Кашко

Сай Кроуэлл — Сергей Кашко

Миссис Фостер/Мистер Морган — Евгений Манкос

Джо Стоддард — Николай Борисов

Технические детали

Художник спектакля — Марфа Гудкова, а художник по свету — Антон Воронцов. Звуковое оформление обеспечили звукорежиссер Илья Чернышев и музыкальные руководители Елизавета Ермакова и Валерия Лаврик. Продюсером выступила Александра Козина, помощником режиссера стал Евгений Манкос.