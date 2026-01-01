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Наш городок
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Спектакль Наш городок

16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Наш городок» в постановке Школы-студии МХАТ

Постановка «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера — это трогательная история о трех днях из жизни жителей небольшого городка Гроверс-Корнерс. Под руководством мастеров курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого, а также режиссера-педагога Ильи Бочарникова, зрители смогут увидеть простую, но глубокую жизнь обыкновенных людей, их радости, горести и размышления о жизни.

О сюжете

В маленьком городке, посреди главной улицы, расположены бакалейная лавка и два дома, в которых живут семьи Гиббс и Уэбб. Влюбленные Джордж и Эмили сталкиваются с обычными буднями: мамы готовят завтрак, а папы возвращаются с работы. Дети опаздывают в школу, а констебль следит за порядком на улицах. Эта пьеса затрагивает вечные темы человеческих отношений и места каждого в этом мире.

Актерский состав

В роли Джорджа Гиббса выступают Александр Иванов и Давид Джалиашвили. Эмили Уэбб сыграют Соня Лопунова и Вера Павлова. Другие ключевые персонажи:

  • Мистер Уэбб — Фархад Мухаметзянов
  • Миссис Уэбб — Алина Емец, Виктория Иванова
  • Мистер Гиббс — Евгений Фридель
  • Миссис Гиббс — Софья Лебедева, Валерия Лаврик
  • Ребекка Гиббс — Руфь Басалыко
  • Уолли Уэбб — Максим Осинцев
  • Миссис Сомс — Стелла Киричко
  • Саймон Стимпсон — Владимир Сухарев
  • Констебль Уоррен — Давид Джалиашвили, Александр Иванов
  • Хови Ньюсом — Константин Коноваленко
  • Джо Кроуэлл — Сергей Кашко
  • Сай Кроуэлл — Сергей Кашко
  • Миссис Фостер/Мистер Морган — Евгений Манкос
  • Джо Стоддард — Николай Борисов

Технические детали

Художник спектакля — Марфа Гудкова, а художник по свету — Антон Воронцов. Звуковое оформление обеспечили звукорежиссер Илья Чернышев и музыкальные руководители Елизавета Ермакова и Валерия Лаврик. Продюсером выступила Александра Козина, помощником режиссера стал Евгений Манкос.

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