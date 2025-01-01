Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наш городок
Киноафиша Наш городок

Спектакль Наш городок

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Торнтона Уайлдера в Театре Суббота

В городке Гроверс-Корнерс, штат Нью-Гэмпшир, разворачивается действие знаменитой пьесы Торнтона Уайлдера. На сцене перед зрителями раскрывается простая, но в то же время глубокая жизнь местных жителей.

Семейные события

В квартале рождается двойня, а мисс Фостер готовится к свадьбе с молодым человеком из Конкорда. Каждое событие, даже самое обыденное, наполняется смыслом и значимостью. Локхарты решают больше не покупать молоко у Хови Ньюсома, что символизирует изменения в привычной жизни горожан.

Мечты и заботы

Миссис Гиббс получает заманчивое предложение продать свой старинный комод, в то время как миссис Уэбб находит время для заготовки фасоли, несмотря на нежелание детей. Эмили, одна из героинь, недовольна своим платьем, однако радуется найденному доллару — символом своих маленьких мечтаний и стремлений.

Глубокие чувства в повседневности

Спектакль полон обыденных моментов, в которых скрываются глубокие чувства и радость. Это история для тех, кто ценит человеческие отношения и ищет красоту в повседневной жизни. Каждый персонаж, каждая ситуация оживляют картину обычного существования, полную надежды и мечт.

Не упустите возможность посетить этот спектакль. Он обязательно затронет ваши чувства и оставит всплеск тепла в сердцах.

Купить билет на спектакль Наш городок

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
3 февраля вторник
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 2300 ₽

Фотографии

Наш городок Наш городок Наш городок Наш городок Наш городок

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
3 января в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
26 января в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Золушка
0+
Детский Кукольный
Золушка
5 января в 14:00 Театр марионеток им. Деммени
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше