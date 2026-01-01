Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наш Джаз
Киноафиша Наш Джаз

Наш Джаз

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт "Наш джаз" в капелле Санкт-Петербурга

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт Десятого абонемента «Джазовые пятницы». Это уникальное событие погрузит зрителей в историю отечественного джаза, охватывая период с 1930-х годов до современности.

Концерт проведёт Санкт-Петербургский джазовый оркестр под управлением талантливого дирижёра Сергея Богданова. Зрители смогут не только насладиться живым исполнением, но и узнать множество интересных фактов об эволюции джазовой музыки в России.

Это мероприятие станет отличной находкой для любителей джаза и тех, кто хочет глубже понять культурное наследие страны. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

 

Купить билет на концерт Наш Джаз

Помощь с билетами
В других городах
Март
20 марта пятница
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
22 марта в 20:00 Police Station
от 1400 ₽
Орган в Планетарии
0+
Классическая музыка
Орган в Планетарии
28 августа в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
Виктор Добронравов и LRK Trio
6+
Джаз
Виктор Добронравов и LRK Trio
5 марта в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше