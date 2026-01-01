Концерт "Наш джаз" в капелле Санкт-Петербурга

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт Десятого абонемента «Джазовые пятницы». Это уникальное событие погрузит зрителей в историю отечественного джаза, охватывая период с 1930-х годов до современности.

Концерт проведёт Санкт-Петербургский джазовый оркестр под управлением талантливого дирижёра Сергея Богданова. Зрители смогут не только насладиться живым исполнением, но и узнать множество интересных фактов об эволюции джазовой музыки в России.

Это мероприятие станет отличной находкой для любителей джаза и тех, кто хочет глубже понять культурное наследие страны. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!