От грузинской народной музыки до рок-н-ролла

Нэш родился в Грузии и с раннего детства был окружён народной музыкой. Грузинские народные песни, признанные во всем мире, традиционно исполнялись в его семье и по всей стране. Однако в возрасте шести лет Нэш открыл для себя музыку рок-н-ролла, которую его старшие братья тайно привезли в СССР с Запада. Уже тогда он почувствовал протест и романтизм этой музыки, ставшей для него мирным оружием перемен.

Рок-н-ролл как способ выражения

Нэш погрузился в рок-н-ролл в возрасте 15 лет и собрал свою первую студенческую группу в 16 лет. С началом горбачевской перестройки в 1991 году его группа SALAMANDRA переехала в США, где он провёл около шести лет, играя как в своей группе, так и в других, в основном на юге США и в Калифорнии.