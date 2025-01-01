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Nash Albert
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Киноафиша Nash Albert

Nash Albert

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

От грузинской народной музыки до рок-н-ролла

Нэш родился в Грузии и с раннего детства был окружён народной музыкой. Грузинские народные песни, признанные во всем мире, традиционно исполнялись в его семье и по всей стране. Однако в возрасте шести лет Нэш открыл для себя музыку рок-н-ролла, которую его старшие братья тайно привезли в СССР с Запада. Уже тогда он почувствовал протест и романтизм этой музыки, ставшей для него мирным оружием перемен.

Рок-н-ролл как способ выражения

Нэш погрузился в рок-н-ролл в возрасте 15 лет и собрал свою первую студенческую группу в 16 лет. С началом горбачевской перестройки в 1991 году его группа SALAMANDRA переехала в США, где он провёл около шести лет, играя как в своей группе, так и в других, в основном на юге США и в Калифорнии.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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