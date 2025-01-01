Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 0₽
Киноафиша Нас ждут...

Спектакль Нас ждут...

Постановка
La'Театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Нас ждут» в La'Театр 

Театральная труппа под руководством режиссера Юрия Клепикова готова представить зрителям новый спектакль «Нас ждут». Основанная на пьесе Валерия Мухарьямова, эта работа вдохновлена рассказом Исаака Зингера «Последняя любовь». В ней поднимаются темы любви, потери и надежды, что делает постановку актуальной и глубокой.

Сюжет и идея

Спектакль «Нас ждут» рассказывает о сложных человеческих отношениях и внутреннем мире героев, которые сталкиваются с непредсказуемостью жизни. Вдохновляясь рассказом Зингера, авторы исследуют, как любовь может изменять судьбы людей и как надежда помогает преодолевать трудности.

О режиссере и авторе

Юрий Клепиков — известный российский режиссер, который зарекомендовал себя в театральной среде благодаря своим глубоким и эмоциональным работам. Валерий Мухарьямов — драматург, чьи пьесы отличаются оригинальностью и актуальностью. Их сотрудничество обещает зрителям новое театральное переживание.

Почему стоит посетить?

«Нас ждут» — это история, которая затрагивает самые глубокие чувства. Спектакль обещает быть не только визуально привлекательным, но и наполненным смыслом. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00

В ближайшие дни

Любовь и голуби
16+
Комедия
Любовь и голуби
2 августа в 14:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Пассажиры отложенных рейсов
18+
Драма
Пассажиры отложенных рейсов
13 ноября в 19:00 ДК им. Зуева
от 4000 ₽
Двое
16+
Иммерсивный
Двое
23 августа в 22:00 Пространство Camera
от 15000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше