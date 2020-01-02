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Нас ждут...
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Спектакль Нас ждут...

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Нас ждут..." . Трогательная история о любви и утрате

Спектакль "Нас ждут..." поставлен по мотивам рассказа Исаака Зингера "Последняя любовь". В центре сюжета - история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она - мужа, с утратой которого так и не смогла справиться.

Встреча двух миров

Их первое знакомство - это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров и судеб. Однако общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы всё глубже, искреннее и теплее. Оба они - беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга и учатся заново жить.

Кульминация и поворотный момент

Кульминация их истории происходит во время тихого ужина, накрытого для двоих. Кажется, впереди - свет, понимание и безусловное счастье. Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы, и зрителей ждет неожиданный поворот.

Темы спектакля

Спектакль "Нас ждут..." - это трогательная, глубокая и пронзительная история о встрече, которая случается раз в жизни. Он исследует темы силы памяти, утрат и надежды, а также любви, которая приходит тогда, когда ее совсем не ждешь.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая затрагивает самые глубокие струны человеческой души.

Режиссер
Юрий Клепиков
В ролях
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Алексей Шевченков
Александр Резалин
Татьяна Мухина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Нас ждут... Нас ждут... Нас ждут... Нас ждут... Нас ждут...

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