Спектакль «Нарспи» по чувашскому произведению Константина Иванова

В основе спектакля лежит бессмертная поэма классика чувашской литературы Константина Иванова. Это трагическая история любви сталкивается с суровыми законами патриархального общества. Юная и прекрасная Нарспи, дочь богатых родителей, оказывается в ситуации, когда её выдают замуж не за возлюбленного, бедного Сетнера, а за старого и жестокого богача Тахтамана.

Брак по расчету, продиктованный жаждой наживы и социальными условностями, становится роковым для всех героев, неумолимо ведя к трагической развязке. Судьбы Нарспи и Сетнера, старика Тахтамана и других персонажей несут в себе глубокий символический смысл, выходящий за рамки одной личной драмы. Спектакль поднимает вечные вопросы человеческой души: борьбу за свободу и достоинство, конфликт чувства и долга, несправедливость устоявшихся порядков.

Это мощное и пронзительное произведение, которое и сегодня заставляет задуматься о ценности подлинных чувств в мире, где ими так часто пренебрегают.

История постановок

Спектакль «Нарспи» впервые вышел на сцену 27 января 1922 года. Инсценировка принадлежит П.Н. Осипову, а режиссура — И.С. Максимову-Кошкинскому, художником выступил М.С. Спиридонов. После первой постановки режиссёр Л.Н. Родионов шесть раз выпускал спектакль на сцену театра: в 1941, 1945, 1948, 1960, 1979 и 1989 годах.

Знаменитые исполнители ролей

Зрители разных поколений могли увидеть Нарспи в исполнении таких актрис, как О.И. Ырзем, Ф.Д. Дмитриева, А.А. Долгова, Р.И. Ананьева, Т.Н. Ерусланова, С.И. Бубнова, Н.И. Григорьева и В.А. Иванова. Роль Сетнера исполняли И.С. Максимов-Кошкинский, А.К. Ургалкин, Г.Т. Терентьев, В.В. Семёнов и Н.А. Котеев.