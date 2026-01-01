Народный артист России Сергей Жилин. «Упоение джазом»
Киноафиша Народный артист России Сергей Жилин. «Упоение джазом»

Народный артист России Сергей Жилин. «Упоение джазом»

Продолжительность 90 минут
Возраст 12+
О концерте

Упоение джазом: волшебство музыки от Сергея Жилина

За легендарным названием «Упоение джазом» скрываются ожидаемые и необычные концерты известного джазового пианиста Сергея Жилина, руководителя ансамбля «Фонограф» и народного артиста России. В рамках этого цикла он вновь порадует зрителей искрометной палитрой «такого разного джаза».

Музыкальная палитра

Программа концерта включает в себя уникальное слияние импровизации и ритмических фигур джаза с современными музыкальными стилями. Зрителей ждут неожиданные сочетания композиций, эффектные аранжировки и темпераментные соло. Каждое выступление отличается безупречным чувством ритма и филигранной техникой исполнения.

Долгожданное событие

Такое многообразие музыкальных возможностей восхищает слушателей «Фонографа» уже более 40 лет! Сергей Жилин прославился не только как выдающийся джазовый пианист, но и как талантливый дирижер и аранжировщик. Его харизма и умение вести концерты создают атмосферу, которая моментально наполняет зал живой энергией джаза.

Гарантия успеха

Независимо от места выступления, концерт «Упоение джазом» неизменно становится эмоциональным событием, способным поразить даже самых взыскательных зрителей. Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой от маэстро!

Июнь
4 июня четверг
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽

