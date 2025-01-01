Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов с программой «Песне моей поверь»

Концерт Эльчина Азизова в Кремлевском дворце

Уважаемые зрители! Приглашаем вас на уникальное событие – концерт, посвящённый юбилею народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра России и легенды КВН Эльчина Азизова. Мероприятие состоится 13 декабря в Малом зале Государственного Кремлевского Дворца.

Важная информация для зрителей

Для вашего удобства настоятельно рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей. Досмотр посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны может занять время. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Дворец начнётся за 1 час 45 минут до начала концерта.

Обновленная программа "Песне моей поверь"

В этот вечер зрителей ожидает обновлённая программа "Песне моей поверь". В ней вы услышите золотые хиты советской и мировой эстрады, а также песни, исполненные Эльчином в популярных шоу "Маска" и "Аватар" на НТВ. Концерт станет настоящим музыкальным путешествием, где композиции из репертуара таких легенд, как Муслим Магомаев, Ренат Ибрагимов, Владимир Высоцкий, Фрэнк Синатра и Джо Кокер, будут звучать в современном исполнении.

Этот концерт будет близок широкой аудитории: для старшего поколения он станет приятным воспоминанием и ностальгией, а для молодежи – открытием с новыми музыкальными интерпретациями.

О выдающемся артисте

Эльчин Азизов – народный артист Азербайджана и один из самых ярких баритонов современности. Он родился в Баку и с раннего возраста увлекался музыкой. В течение 10 лет был участником легендарной команды КВН "Парни из Баку". Классическим вокалом Эльчин начал заниматься только в 30 лет, обучаясь в известных музыкальных академиях Европы.

Артист выступал на лучших сценах Италии, Франции, Германии, Польши, Греции, Израиля, Испании, Юго-Восточной Азии и многих других странах. Его репертуар включает десятки ведущих партий мировой оперы, что делает его выступления незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждём вас на концерте!