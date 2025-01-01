Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов с программой «Песне моей поверь»

Уважаемые зрители! Приглашаем вас на уникальное событие – концерт, посвящённый юбилею народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра России и легенды КВН Эльчина Азизова. Мероприятие состоится 13 декабря в Малом зале Государственного Кремлевского Дворца.
Для вашего удобства настоятельно рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей. Досмотр посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны может занять время. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Дворец начнётся за 1 час 45 минут до начала концерта.
В этот вечер зрителей ожидает обновлённая программа "Песне моей поверь". В ней вы услышите золотые хиты советской и мировой эстрады, а также песни, исполненные Эльчином в популярных шоу "Маска" и "Аватар" на НТВ. Концерт станет настоящим музыкальным путешествием, где композиции из репертуара таких легенд, как Муслим Магомаев, Ренат Ибрагимов, Владимир Высоцкий, Фрэнк Синатра и Джо Кокер, будут звучать в современном исполнении.
Этот концерт будет близок широкой аудитории: для старшего поколения он станет приятным воспоминанием и ностальгией, а для молодежи – открытием с новыми музыкальными интерпретациями.
Эльчин Азизов – народный артист Азербайджана и один из самых ярких баритонов современности. Он родился в Баку и с раннего возраста увлекался музыкой. В течение 10 лет был участником легендарной команды КВН "Парни из Баку". Классическим вокалом Эльчин начал заниматься только в 30 лет, обучаясь в известных музыкальных академиях Европы.
Артист выступал на лучших сценах Италии, Франции, Германии, Польши, Греции, Израиля, Испании, Юго-Восточной Азии и многих других странах. Его репертуар включает десятки ведущих партий мировой оперы, что делает его выступления незабываемыми.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждём вас на концерте!