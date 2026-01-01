Оповещения от Киноафиши
Народный ансамбль грузинского танца «Иверия»


Спектакль Народный ансамбль грузинского танца «Иверия»

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Выступление народного ансамбля грузинского танца «Иверия» в Сочи

Зрителей ожидает завораживающее выступление народного ансамбля грузинского танца «Иверия», основанного в 1993 году под руководством Заслуженного хореографа России Бориса Чачанидзе. Коллектив известен своими яркими концертными программами, которые завоевали признание и любовь зрителей по всему миру.

Программа выступления

В программе – грациозные танцы, впечатляющие костюмы и преданность народным традициям. Выступление придется по душе любителям национальных танцев и ярких культурных шоу. Ансамбль «Иверия» не упустит возможности продемонстрировать свои лучшие номера.

Достижения ансамбля

Ансамбль «Иверия» неоднократно покорял сцены не только в России, но и в странах Европы, таких как Германия, Франция, Италия и многих других. Коллектив является лауреатом множества премий и завоевал Гран-при и Золотой кубок на всемирном фестивале в Анталии в 2006 году, где соревновался с артистами из 84 стран.

Участие ансамбля «Легенда»

В этом выступлении также примет участие образцовый ансамбль грузинского танца «Легенда» имени Лаши Беришвили, что обещает добавить к программе ещё больше ярких и насыщенных моментов.

Хореограф ансамбля

Хореографом ансамбля является Кетеван Чачанидзе. Не упустите возможность стать частью этого удивительного культурного события!

