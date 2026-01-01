Оповещения от Киноафиши
Народные музыкальные инструменты
Киноафиша Народные музыкальные инструменты

Народные музыкальные инструменты

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте

Познавательный концерт «Народные музыкальные инструменты»

В Камерном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга пройдет особый концерт для детей от трех лет с родителями. Автор и ведущий события — кандидат искусствоведения, музыковед Александр Галицкий.

Артисты хора и оркестра капеллы порадуют малышей увлекательным рассказом о «Королевстве музыкальных инструментов». В программе предусмотрено знакомство с народными инструментами, их внешним видом и уникальным звучанием. Такой подход сделает концерт интересным для семей, стремящихся к музыкальному просвещению своих детей.

Комфортная атмосфера и весёлое настроение

Средняя продолжительность концерта составляет 45 минут. Камерный зал рассчитан на 80 мест, что создает уютную и почти семейную атмосферу. Это отличная возможность для маленьких слушателей получить первые представления о чудесном мире музыки.

Не упустите шанс познакомить вашего ребенка с разнообразием звуков и форм народных музыкальных инструментов в легкой и увлекательной форме!

В других городах
Апрель
26 апреля воскресенье
14:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 600 ₽

