Спектакль Народные гулянья в Образцовпарке

Народные гулянья в Образцовпарке
Билеты от 2000₽
Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
О спектакле

Интерактивный спектакль в Образцовпарке

В Образцовпарке состоится интерактивный спектакль «Народные гуляния», где зрители смогут стать участниками волшебного праздника, полного музыки, танцев и игр. Спектакль поставил Петрушка, известный режиссер, работающий в Театре кукол имени С.В. Образцова.

Это уникальное мероприятие будет интересно как детям от 6 лет, так и взрослым. Участники смогут насладиться музыкальными и танцевальными номерами, а также погрузиться в атмосферу веселья, которую создадут скоморохи, встречающие гостей праздника.

В программе — прогулка по парку с развлечениями и чудо-грим для ребят. Кроме того, проведут мастер-класс мастера из Театра кукол Образцова. В рамках праздника зрителей порадуют артисты театра «Кукольный формат», которые покажут спектакль «Аленький цветочек».

Сказочная история о цветочке

«Аленький цветочек» — это знакомая многим сказка русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, которой уже более полутора веков. Несмотря на это, многие считают её народной. Аксаков первый раз услышал эту историю от ключницы Пелагеи, которая жила в доме его родителей. Взрослым Аксаков вспоминал, как был очарован её рассказами.

На празднике в Образцовом парке ключница Пелагея вернётся, чтобы рассказать свою волшебную сказку. В роли Пелагеи выступит актриса театра «Кукфо» Ольга Донец. Театр «Кукольный формат», основанный в Санкт-Петербурге, известен своей лёгкостью, юмором и иронией, и всегда рад видеть зрителей на своей сцене.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля и насладиться атмосферой праздника в Образцовом парке!

Июнь
12 июня пятница
11:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 2000 ₽
15:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 2000 ₽

