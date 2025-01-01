Меню
Народные гуляния в Образцовпарке
Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Праздник в Образцовпарке: День России с театром кукол

День России — это не только праздник родной речи, но и возможность встретиться с близкими и провести время в кругу семьи. В этом году мы приглашаем вас в Образцовпарк, чтобы отпраздновать этот значимый день вместе!

Увлекательная интерактивная программа

Театр кукол Образцова подготовил для своих зрителей насыщенную интерактивную программу. Вы сможете не только насладиться зрелищем, но и стать частью театрального действия. В программе примут участие опытные актеры, которые подарят вам незабываемые эмоции и впечатления.

Театрализованная сказка от «Сказки из кармана»

Кроме того, вас ждет театрализованная сказка от друзей — Театра «Сказка из кармана». Это уникальное представление перенесет вас в мир волшебства и фантазии, где каждый найдет что-то близкое для себя. Сказка обещает быть интересной как для детей, так и для взрослых!

Когда и где

Праздничные мероприятия состоятся 12 июня в Образцовпарке. Не упустите возможность провести этот день в компании театрального искусства и весело отметить День России!

Приходите с семьей и друзьями, и пусть этот день станет для вас настоящим праздником!

Фотографии

Народные гуляния в Образцовпарке
