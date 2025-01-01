Народного хор Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича

Концерт Национального народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Национального народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей народной музыки и танца.

О хоре

Национальный народный хор Республики Беларусь был основан в 1933 году и с тех пор стал символом белорусского культурного наследия. Хор исполняет традиционные народные песни, а также современные произведения, основанные на фольклоре. В репертуаре коллектива — как сольные номера, так и коллективные выступления, которые погружают зрителей в атмосферу белорусской культуры.

Программа концерта

В рамках концерта зрители смогут насладиться разнообразными музыкальными композициями, а также яркими танцевальными номерами, которые отражают богатство белорусского фольклора. Вы сможете услышать как известные народные песни, так и редкие мелодии, сохранившиеся в народной памяти. Каждый номер — это история, которая передается из поколения в поколение.

Дата и место проведения

Концерт состоится 15 ноября 2023 года в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Начало в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого удивительного культурного события!

Билеты

Билеты можно приобрести в кассах Уральского центра народного искусства или онлайн. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о приобретении мест, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Не пропустите шанс насладиться великолепной музыкой и танцами, которые подарит Национальный народный хор Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича!