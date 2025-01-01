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Народного хор Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича
Киноафиша Народного хор Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича

Народного хор Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича

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О концерте/спектакле

Концерт Национального народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Национального народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей народной музыки и танца.

О хоре

Национальный народный хор Республики Беларусь был основан в 1933 году и с тех пор стал символом белорусского культурного наследия. Хор исполняет традиционные народные песни, а также современные произведения, основанные на фольклоре. В репертуаре коллектива — как сольные номера, так и коллективные выступления, которые погружают зрителей в атмосферу белорусской культуры.

Программа концерта

В рамках концерта зрители смогут насладиться разнообразными музыкальными композициями, а также яркими танцевальными номерами, которые отражают богатство белорусского фольклора. Вы сможете услышать как известные народные песни, так и редкие мелодии, сохранившиеся в народной памяти. Каждый номер — это история, которая передается из поколения в поколение.

Дата и место проведения

Концерт состоится 15 ноября 2023 года в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Начало в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого удивительного культурного события!

Билеты

Билеты можно приобрести в кассах Уральского центра народного искусства или онлайн. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о приобретении мест, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Не пропустите шанс насладиться великолепной музыкой и танцами, которые подарит Национальный народный хор Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
17:00

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