Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
#НароднаяКультура
Киноафиша #НароднаяКультура

#НароднаяКультура

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Программа #НароднаяКультура в Дворце культуры «Приокский»

В условиях растущего влияния «массовой культуры» особенно важно сохранять и возрождать национальное самосознание и культурное наследие нашей страны. Программа #НароднаяКультура, организованная Дворцом культуры «Приокский», нацелена именно на это.

Цели мероприятия:

Программа призвана приобщить молодое поколение к традициям и обычаям русского народа, в частности — Рязанского края.

Что вас ждет:

Концерт представляет собой творческую кооперацию ведущих коллективов ДК, в том числе:

  • Ансамбля народного танца «Лель»
  • Песенно-инструментального ансамбля «Отрада»
  • Ансамбля народной песни «Рушники»

Зрители смогут насладиться яркими выступлениями, где гармонично сочетаются песня и танец, передавая всю красоту и богатство родной земли и её культуры.

Кроме того, в рамках программы вы сможете ознакомиться с особенностями праздников народного календаря.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и погрузиться в богатство русской культуры!

Купить билет на концерт #НароднаяКультура

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
24 сентября среда
14:00
ДК «Приокский» Рязань, Октябрьская, 5
от 200 ₽

В ближайшие дни

Алексей Брянцев
12+
Эстрада Шансон
Алексей Брянцев
9 октября в 19:00 Рязанская филармония
от 1200 ₽
Владимир Кузьмин
12+
Рок
Владимир Кузьмин
26 октября в 18:00 Рязанская филармония
от 2000 ₽
12+
Плутни Скапена
25 октября в 18:00 Рязанский театр драмы
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше