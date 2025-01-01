В условиях растущего влияния «массовой культуры» особенно важно сохранять и возрождать национальное самосознание и культурное наследие нашей страны. Программа #НароднаяКультура, организованная Дворцом культуры «Приокский», нацелена именно на это.
Цели мероприятия:
Программа призвана приобщить молодое поколение к традициям и обычаям русского народа, в частности — Рязанского края.
Что вас ждет:
Концерт представляет собой творческую кооперацию ведущих коллективов ДК, в том числе:
Зрители смогут насладиться яркими выступлениями, где гармонично сочетаются песня и танец, передавая всю красоту и богатство родной земли и её культуры.
Кроме того, в рамках программы вы сможете ознакомиться с особенностями праздников народного календаря.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и погрузиться в богатство русской культуры!