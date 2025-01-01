Программа #НароднаяКультура в Дворце культуры «Приокский»

В условиях растущего влияния «массовой культуры» особенно важно сохранять и возрождать национальное самосознание и культурное наследие нашей страны. Программа #НароднаяКультура, организованная Дворцом культуры «Приокский», нацелена именно на это.

Цели мероприятия:

Программа призвана приобщить молодое поколение к традициям и обычаям русского народа, в частности — Рязанского края.

Что вас ждет:

Концерт представляет собой творческую кооперацию ведущих коллективов ДК, в том числе:

Ансамбля народного танца «Лель»

Песенно-инструментального ансамбля «Отрада»

Ансамбля народной песни «Рушники»

Зрители смогут насладиться яркими выступлениями, где гармонично сочетаются песня и танец, передавая всю красоту и богатство родной земли и её культуры.

Кроме того, в рамках программы вы сможете ознакомиться с особенностями праздников народного календаря.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и погрузиться в богатство русской культуры!