Спектакль Нарочно не придумаешь

Новый кукольный спектакль по произведениям Зощенко

Представляем новый спектакль, основанный на произведениях Михаила Зощенко — одного из самых известных рассказчиков начала прошлого века. Зрители смогут насладиться восемью его рассказами, а на сцене вновь появится кукла — Михаил Зощенко. Она будет комментировать происходящее, общаться с публикой и подсказывать реплики.

Хотите услышать рассказы Михаила Зощенко и, возможно, поспорить с ним? Посмеяться над самовлюблёнными личностями и насладиться романсами начала XX века, исполняемыми куклой? В нашем театре это возможно!

Воссоздание атмосферы прошлого

В дополнение к этому, певица, выступающая в спектакле, не просто заполнит паузы вокалом, но и поможет вернуться в атмосферу того времени, воссоздавая настроение начала XX века.

Не упустите возможность погрузиться в мир Зощенко и насладиться живым общением с этим уникальным персонажем!