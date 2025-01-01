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Киноафиша Нарочно не придумаешь

Спектакль Нарочно не придумаешь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый кукольный спектакль по произведениям Зощенко

Представляем новый спектакль, основанный на произведениях Михаила Зощенко — одного из самых известных рассказчиков начала прошлого века. Зрители смогут насладиться восемью его рассказами, а на сцене вновь появится кукла — Михаил Зощенко. Она будет комментировать происходящее, общаться с публикой и подсказывать реплики.

Хотите услышать рассказы Михаила Зощенко и, возможно, поспорить с ним? Посмеяться над самовлюблёнными личностями и насладиться романсами начала XX века, исполняемыми куклой? В нашем театре это возможно!

Воссоздание атмосферы прошлого

В дополнение к этому, певица, выступающая в спектакле, не просто заполнит паузы вокалом, но и поможет вернуться в атмосферу того времени, воссоздавая настроение начала XX века.

Не упустите возможность погрузиться в мир Зощенко и насладиться живым общением с этим уникальным персонажем!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00

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