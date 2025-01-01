Приглашаем в волшебный мир Нарнии! Спектакль в Воронеже

Спектакль «Нарния. Стань светом!» — это адаптация знаменитой истории Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Данное произведение вошло в десятку лучших книг для детей и переведено на 47 языков, с общим тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Загадочная Нарния

Нарния — это волшебная страна, полная говорящих животных и удивительных приключений. Здесь правит мудрый лев Аслан, который олицетворяет добро и справедливость. Однако мир Нарнии находится в бедственном положении: злая Колдунья Джэдис захватила власть и превратила цветущие поля в снежные пустоши. Нарния стала царством страха и отчаяния.

Четверо детей и их судьба

Согласно древнему пророчеству, Нарнию освободят четверо детей — два брата и две сестры. Их имена: Люси, Эдмунд, Сьюзен и Питер. Но не всё так просто: королевская стража, возглавляемая волками под командой Могрима, не позволит детям безнаказанно пересечь границы королевства.

Приключения и испытания

Чудо произошло: дети попали в Нарнию через волшебный шкаф. Они вскоре узнали, что фавн Тумнус арестован за измену, а Эдмунд предал своих сестер и брата, встая на сторону Колдуньи. Люси, Сьюзен и Питер решают спасти Тумнуса и вернуть в Нарнию лето, на их пути встречаются верные друзья — бобры Бенджамен и Баффи.

Нарния — это о любви и надежде

Спектакль «Нарния. Стань светом!» — это история о любви, дружбе и надежде. Присоединяйтесь к детям в их захватывающем путешествии к свободе и узнайте, как они справятся с испытаниями, которые ждут их на этом удивительном пути.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!