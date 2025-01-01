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Киноафиша Нарния. Стань светом!

Спектакль Нарния. Стань светом!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Нарния. Стань светом!» — волшебное путешествие в сказочную страну

Приглашаем вас на уникальный семейный мюзикл «Нарния. Стань светом!», созданный талантливой командой с мировым именем:

  • Автор музыки: Андрей Пронин
  • Автор либретто: Татьяна Маликова
  • Режиссёр и балетмейстер: Валерий Архипов
  • Продюсер: Наталья Хромова, основатель и руководитель компании «Изюм»

Каждый из вас может стать частью этого волшебного мюзикла. Следите за событиями, мы начинаем!

Сказочная история

Нарния — это удивительная страна, которую главные герои находят в платяном шкафу старого дома, куда их отправили родители, чтобы уберечь от «сложностей и проблем» взрослого мира. Здесь царят Доброта и Любовь, а Природа так живая, что невозможно не мечтать и не хотеть стать частью этой сказки!

Приключения семьи Пэвенси

Но четверо детей — два брата и две сестры из семьи Пэвенси — вскоре обнаруживают, что в Нарнии не всё так просто. Сказочную страну захватила Белая Колдунья, которая не позволяет прийти ни Рождеству, ни Весне, и здесь всегда зима.

Люси, Эдмунд, Сьюзен и Питер вступают в борьбу со злой Королевой. С помощью новых лесных друзей они одерживают победу и становятся Королями и Королевами Нарнии — даже когда вернутся домой!

Музыкальная сказка

Все музыкальные номера в мюзикле исполняются вживую! Зрителей ждут очаровательные говорящие звери, мифические фавны и кентавры, роскошная Белая Королева и Великий Лев — царь зверей!

Каждый, кто хоть раз окунулся в этот сказочный мир, навсегда сохранит его в памяти. Вы сможете увидеть, как дети становятся настоящими героями, умеющими быть весёлыми, серьёзными, восторженными и находчивыми.

Ценности «Хроник Нарнии»

«Хроники Нарнии» — это не просто приключенческая история. К. Льюис посвятил свою книгу темам Добра, Любви, Чести и Уважения к Природе. Тема семьи является ключевой в его творчестве, и именно эти ценности стали главными ориентирами для нашей постановки.

Не упустите возможность стать частью этой незабываемой истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 сентября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2100 ₽

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