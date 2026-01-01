Наркенже Серікбаева мен Заттыбек Көпбосынұлы Алматыда мерекелік концерт!

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Наркенже Серікбаева & Заттыбек Көпбосынұлы Алматыда мерекелік концерт!

Алматыда Наркенже Серікбаева мен Заттыбек Көпбосынұлы аналар мен өнер сүйер қауымға арналған үлкен мерекелік концерт өткізеді.

Наркенже Серікбаева күміс көмей әнші, өзінің нәзік әрі әсерлі дауысы арқылы әр көрерменге шынайы эмоция мен музыкалық терапия сыйлайды. Кеш барысында оның сағынышқа толы, жүрекке жылы тиетін әндері орындалады.

Заттыбек Көпбосынұлы өзінің 20 жылдық шығармашылық тәжірибесін атап өтеді: ел аузында жүрген ең таңдаулы хит әндерімен сахнаға шығып, көрерменге көтеріңкі көңіл күй мен ерекше эмоциялар сыйлайды.

Концерт бұл тек музыкалық шоу ғана емес, сонымен бірге жүрекке жылы тиетін мерекелік атмосфера, әсерлі сахналық қойылымдар мен тыңдаушыларды қуанышқа бөлейтін кеш.

Билеттерді тікелей сайттан сатып алуға болады. Бұл кеш отбасыңызбен және жақындарыңызбен бірге тамаша уақыт өткізуге керемет мүмкіндік

Март
14 марта суббота
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

