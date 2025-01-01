Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нарек Симонян. Разговорное шоу
Билеты от 500₽
Киноафиша Нарек Симонян. Разговорное шоу

Нарек Симонян. Разговорное шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Нарек Симонян: откровенный разговор и остроумный юмор

Приглашаем всех любителей стендапа на новое шоу Нарека Симоняна! Это выдающееся выступление предложит зрителям уникальную возможность насладиться искренними историями, острым юмором и живым общением с артистом.

О программе

Стендап-выступление Симоняна отличается своей непринужденной атмосферой. Нарек делится личными историями, которые вызывают у зрителей искренний смех и сопереживание. Правила стендапа здесь просты: нет сценария, только живое взаимодействие с залом.

Почему стоит посетить?

Вы увидите, как комик виртуозно играет с эмоциями публики, управляясь со смехом и сопереживанием. Кроме того, участие в подготовке шоу принимали профессионалы, что гарантирует высокое качество постановки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, где каждый зритель сможет почувствовать себя не просто частью аудитории, а активным участником шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
16 ноября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
15 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
27 сентября в 20:30 Everland
от 590 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше