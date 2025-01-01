Narek: La Boheme. Посвящение Шарлю Азнавуру

Музыкальная программа «La Boheme» с Нареком Геворганы

Певец Нарек Геворгян, резидент московского клуба Алексея Козлова и заметный игрок на этно-фьюжн сцене страны, представляет программу «La Boheme». В её рамках звучат песни из репертуара Шарля Азнавура и других мастеров богемных баллад. Несмотря на привычные негативные ассоциации слова «Богема», предлагаем зрителю погрузиться в яркую атмосферу артистической жизни, изящных мелодий и интеллектуального юмора.

Нарек обладает не только мягким, лирическим голосом и харизмой, но и особым талантом ведения живого диалога с публикой. На сцене его поддержит темпераментный состав музыкантов, каждый из которых является мастером своего жанра:

Гитара: Алексей Стародубцев

Алексей Стародубцев Бас: Олег Соломко

Олег Соломко Перкуссия: Михаил Ноллендорф

Михаил Ноллендорф Вокал: Нарек Геворгян

Цитируя автора известного романа о богеме Анри Мюрже: «Любовь всегда непосредственна и внезапна, любовь – это импровизация». Убедитесь в этом сами, посетив концерт!

Нарек Геворгян: творческий путь

Нарек Геворгян, или Narek, родился в Ереване и с ранних лет увлекся музыкой. Его жизнь полна интересных перипетий: переезда в Украину, Краснодар и Москву, получение высшего юридического образования и профессиональные занятия спортом. Однако музыка всегда оставалась на первом месте.

С 2016 года Началась его карьера на музыкальных конкурсах: от всероссийского конкурса «Новая Звезда», где он дойти до суперфинала, до участия в украинском «Голосе» и российской версии на Первом канале. В резюме Нарека также записанный альбом и выступления в различных престижных местах, таких как Александринский театр и московская башня «Федерация».

Знакомьтесь с музыкантами

Алексей Стародубцев – известный артист фламенко и музыкальный продюсер, работающий в России и за рубежом. Он создал музыку для фламенко-спектакля «Mujer de pie», который был представлен на фестивале в Испании.

Олег Соломко – мультижанровый профессиональный бас-гитарист, сотрудничающий с разными артистами и участник многих музыкальных проектов, включая телевизионные шоу.

Михаил Ноллендорф – выпускник консерватории, специалист по перкуссии, изучавший латиноамериканскую и африканскую музыку. Он играет на перкуссии около 20 лет и создал свою школу «Школа ритма» в Сочи.

Приглашаем вас насладиться атмосферой «La Boheme» и открыть для себя яркие музыкальные произведения в исполнении талантливых артистов!